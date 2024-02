FREY A FV, Con Gudmundsson Viola da Champions

Fonte: Dal nostro inviato a Milano- P. Lazzerini

A poche ore dalla chiusura delle trattative, l'ex viola Sebastian Frey è intervenuto in diretta dallo Sheraton di Milano ai microfoni di FirenzeViola.

Il portiere tra le altre di Fiorentina e Parma si è espresso così sulla difficile trattativa per Gudmundsson: "La Fiorentina intento si è mossa bene con Belotti, era doveroso prende un calciatore in grado di segnare gol importanti e credo che il "gallo" sia l'attaccante giusto. Non so se Gudmundsson si farà, la vedo un po' complicata, se dovesse arrivare sarebbe doveroso pensare ad un piazzamento "Champions". Vediamo come andrà".

Belotti può essere un aiuto per Beltran?: "Beltran ha bisogno ancora di un po' di tempo per adattarsi al calcio italiano, è un calciatore molto generoso, un combattente vero. Insieme a Belotti può accellerare il processo di crescita".

Sulla situazione dei portieri Viola: "Firenze non è una piazza facile soprattutto per i portiere, con il passare del tempo sono cresciuti sia Christensen che Terracciano. Il primo sta maturando molto da quando è arrivato mentre Terracciano si sta rivelando già decisivo per le sorti della squadra".