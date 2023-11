FRECCE NELL'ARCO: IL BORSINO DI CHI PUÒ ESSERE TITOLARE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La buona notizia di giornata è che Nico Gonzalez sta bene e sarà a disposizione, così come Lucas Martinez Quarta. Due frecce in più per Vincenzo Italiano che come tutti gli allenatori teme queste pause e deve soprattutto aspettarne l'arrivo a Firenze per poter capire le condizioni dei suoi giocatori in giro per il mondo, sudamericani in particolare che agli impegni con la selezione devono unire viaggi stancanti.

Se il rientro al Viola Park integro e in forma di Quarta è fondamentale vista la squalifica di Ranieri, la disponibilità di Nico Gonzalez lo è altrettanto in termini di giocatori che possono prendere sulle spalle la Fiorentina a San Siro, un luogo mai violato da Italiano con il Milan (battuto invece a Firenze). Un giocatore che, come Bonaventura già rientrato in settimana, può pilotare le sorti della squadra viola, anche con i gol. La sua presenza è una certezza per tutti i compagni che spesso giocano più per lui che per tutti gli altri sapendo che è il più freddo e lucido sotto porta.

Con lui potrebbe giocare Ikoné, suo compagno di sigarette (secondo l'esultanza che i due amano fare), che già a marzo punirono il Milan al Franchi: Ikoné guadagnò un rigore e l'argentino lo realizzò. Poi fu Jovic a siglare il secondo gol viola. Al centro dell'attacco sono in rialzo le quotazioni di Beltran che negli ultimi due allenamenti non ha accusato dolore. Vedremo se basteranno per scalzare Nzola, l'alternativa remota è Kouame. Tra gli acciaccati invece pochissime possibilità di vedere titolare invece Kayode, dovesse anche essere a disposizione. Il giovane è infatti tornato in gruppo ad inizio settimana ma è stato fermo a lungo.