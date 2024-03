FRANCHI, Solo 7mila biglietti venduti finora per domani

Fonte: Andrea Giannattasio

Le restrizioni sull'ingresso, l'orario di entrata imposto per le 18:15 e i diversi settori dello stadio chiusi, hanno fatto sì che la vendita dei biglietti per Fiorentina-Maccabi Haifa procedesse molto a rilento. Il termine di scadenza per la compravendita dei tagliandi è fissato per oggi alle 18, quindi con poche ore ancora a disposizione per riempire un Franchi che al momento, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, risulta abbastanza vuoto. Sarebbero infatti appena 7mila i biglietti venduti finora, con le ultime ore restanti che potrebbero far salire ancora la cifra finale.