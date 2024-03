FRANCHI, Roma, Zero, Maccabi: 4 giorni di stress

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Domani arriva la Roma e lo stadio è pressoché sold out, con 2.500 tifosi che arrivano dalla Capitale. Una serata che, con due tifoserie molto calde e non sempre amiche, mette a dura prova l'ordine pubblico ma anche Campo di Marte visto che contemporaneamente ci sarà anche il concerto di Renato Zero al Pala Mandela. E il quartiere sarà dunque congestionato.

Come se non bastasse giovedì arriva il Maccabi Haifa e si giocherà a porte aperte, come d'altronde a Budapest. E proprio come in Ungheria i controlli saranno serrati: niente borse e zaini allo stadio e tutti dentro entro le 18.45. Per evitare incidenti all'interno i 6 parterre tra tribuna e Maratona saranno chiusi per creare una sorta di cordone di protezione per evitare invasioni di campo e contatti pericolosi con la squadra israeliana.

Di sicuro l'attenzione delle forze dell'ordine sarà massima sia intorno all'albergo del Maccabi Haifa che all'arrivo dei tifosi israeliani perché non entrino in contatto con persone pro Palestina. Le manifestazioni che ci sono state anche a Firenze e gli incidenti in Grecia (tifosi del Maccabi Tel Aviv hanno picchiato un ragazzo che li aveva provocati con la bandiera appunto della Palestina) indicano prudenza massima. Nella speranza di una serata di sport.