© foto di Federico De Luca 2024

Sono in tutto 20.505 gli spettatori presenti oggi al Franchi, in base ai dati comunicati in questi minuti dall'ufficio stampa della Fiorentina. Il club ha reso noto anche che l'incasso lordo per la partita Fiorentina-Udinese è stato € 480.966,00.