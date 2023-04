FRANCHI, Che spinta domani: previsti già 28mila tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le notizie più lette oggi su Firenzeviola.it c'è stata quella legata al numero di spettatori che saranno previsti domani al Franchi in occasione della semifinale di ritorno tra Fiorentina e Cremonese. Come riferito dal responsabile della biglietteria viola Ivan Affibbiato a RadioFirenzeViola, sono ormai oltre 28mila itifosi attesi per domani ed esiste la possibilità che possa essere aperta anche la Curva Ferrovia. Ci sono rimasti pochissimi posti in Fiesole, circa 300, e 400 posti in Maratona, mentre in Tribuna mancano 1.000 spettatori per il sold out: l'obiettivo è arrivare quantomeno ai 30mila spettatori, una quota raggiunta e superata ampiamente in quasi tutte le partite di campionato, mai eguagliate invece nelle serate di coppa.

Leggi anche: "VIETATO MANCARE": IL CLUB E LA FIESOLE SPINGONO PER IL SOLD OUT