FRANCHI, Capienza al 100% ma prevendita fredda

INDISCREZIONI DI FV PIEROZZI, GLI OCCHI DEL SASSUOLO SUL 2001 DEI VIOLA Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... NOTIZIE DI FV STEMMA, OGGI ALTRI DUE STRISCIONI CHE INVOCANO ACF Tra le notizie più lette oggi sulle pagine di Firenzeviola.it ci sono state quelle relative agli ennesimi striscioni esposti dalla tifoseria organizzata contro il nuovo logo varato dalla Fiorentina in vista della prossima stagione. In particolare in zona Bellariva... Tra le notizie più lette oggi sulle pagine di Firenzeviola.it ci sono state quelle relative agli ennesimi striscioni esposti dalla tifoseria organizzata contro il nuovo logo varato dalla Fiorentina in vista della prossima stagione. In particolare in zona Bellariva... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi