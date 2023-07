INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER AGOSTINELLI POSSIBILE RITORNO AL COSENZA Vittorio Agostinelli è uno dei giocatori rimasti fuori dalla lista di Italiano per il ritiro di domani. Ma l'ex Primavera della Fiorentina, lo scorso anno in prestito tra Reggina e Cosenza, presto potrebbe essere girato di nuovo in prestito proprio nella... Vittorio Agostinelli è uno dei giocatori rimasti fuori dalla lista di Italiano per il ritiro di domani. Ma l'ex Primavera della Fiorentina, lo scorso anno in prestito tra Reggina e Cosenza, presto potrebbe essere girato di nuovo in prestito proprio nella... NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, I TITOLI IN VIOLA DEI QUOTIDIANI Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport: "La Viola ci riprova". Corriere dello... Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport: "La Viola ci riprova". Corriere dello... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi