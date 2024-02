FOTO FV, Ecco l'inizio dei lavori in Curva Ferrovia

Continuano i preparativi per l'inizio dei lavori allo stadio Artemio Franchi: la ristrutturazione partirà dalla Curva Ferrovia e dalla rimozione della struttura in cemento che sorregge il cartellone. Come possiamo notare dalle foto di FirenzeViola.it, i primi macchinari sono arrivati nelle scorse ore nei pressi del Franchi per cominciare i lavori che, come riportato dal Corriere Fiorentino, renderanno inagibile la Ferrovia sin dalla prossima contro la Lazio.