FOTO FV, Cabral segna il 3-2 e mima...il Var

La vittoria della Fiorentina contro lo Sporting Braga nei playoff di ritorno di Conference League passerà alla storia non tanto per il 3-2 che ha ampiamente qualificato i viola, quanto per l'arbitraggio che ha rischiato di cambiare l'esito della stessa. L'arbitro francese Bastien ha annullato un gol a Cabral nonostante la gol line technology avesse segnalato la rete valida del brasiliano. Cinque minuti di Var per annullare una rete convalidata dalla tecnologia.

Cabral però non si è abbattuto e ha provato in tutti i modi a trovare la rete, poi arrivata all'83' con una bella spaccata su assist di Bonaventura. Ma ciò che ricorderemo a lungo è la successiva esultanza dello stesso attaccante viola: il brasiliano si è fermato a metà campo, ha mimato un colloquio tra arbitro e Var e dopo aver fatto il segno del video ha indicato il centrocampo per autoconvalidare il proprio gol. Una polemica che ha il sapore dell'ironia fiorentina e che vi proponiamo con questa sequenza fotografica.