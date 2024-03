FirenzeViola.it

Joe Barone si trova in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano in condizione critiche ma stabili. Il direttore generale della Fiorentina, in seguito a un malore che lo ha colpito nel primo pomeriggio di ieri a poche ore dalla partita, poi rinviata, contro l'Atalanta, è stato trasportato nel capoluogo lombardo direttamente da Bergamo in condizioni gravissime dopo essere stato a lungo rianimato dai sanitari. Un'ambulanza attrezzata lo ha accompagnato nel noto ospedale milanese dove è iniziata una lunga battaglia che lo ha portato a un'operazione al cuore che, nonostante le criticità, ha superato mostrando grande forza e attaccamento alla vita. La prima buona notizia dopo una lunga giornata passata in apprensione e in attesa di novità.

LA FAMIGLIA ATTORNO - Tra fake news sulla presunta morte e tantissimi messaggi di speranza lanciati dal mondo del calcio e soprattutto da moltissimi tifosi, la lunghissima e tragica giornata si è conclusa col comunicato che dà ancora speranza in vista dei prossimi giorni dove Joe Barone dovrà continuare a lottare per la propria vita seguito da vicino dal primario Zangrillo. Dopo l'arrivo in serata della moglie Camilla, visibilmente colpita da una giornata che mai avrebbe voluto vivere, domattina sono attesi a Milano anche i figli del dirigente che si sono subito messi in viaggio da New York per raggiungere il padre. Nel frattempo i giocatori hanno fatto rientro a Firenze, visto che alcuni dovranno anche rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali, mentre Pradè e Ferrari hanno seguito l'evolversi della serata direttamente dall'ospedale, idealmente al fianco del collega.

FORZA JOE! - Inutile sottolineare come tutta la famiglia di FirenzeViola sia vicina in queste ore alla Fiorentina e in special modo ai parenti di Joe Barone. Una tragedia quella accaduta al direttore generale che ha colpito nuovamente tutto il mondo viola, riportando alla mente la terribile data del 4 marzo 2018, giorno della scomparsa del capitano Astori. In questo momento tutti coloro che hanno a cuore la Fiorentina non possono altro che stringersi intorno a Barone, braccio destro del presidente Commisso e vero deus ex machina dell'intero club. La speranza di tutti è che dopo il malore, la corsa in ospedale e l'operazione, la prossima notizia possa portare una nuova ventata di ottimismo sulle condizioni del dg. La prossima notizia che tutti vogliamo poter dare e commentare è il superamento delle attuali condizioni critiche e ovviamente il pronto ritorno alla vita di tutti i giorni. Forza Joe, che il carattere mostrato in questi anni fiorentini ti possa accompagnare nella battaglia più importante che tu abbia mai dovuto affrontare. I tifosi della Fiorentina e tutta FirenzeViola, sono al tuo fianco!