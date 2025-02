Fortini parla della stagione con la Juve Stabia: "Non mi aspettavo di andare così bene"

Ospite in esclusiva ai nostri tifosi, Nicolò Fortini ha parlato del suo inizio stagione in Serie B con la maglia della Juve Stabia: "So quelle che sono le mie doti dunque mi aspettavo di poter far bene. Magari, ecco, forse non così bene. Nelle prime gare non ho giocato poi ho esordito a Marassi contro la Samp, in un campo non banale anche se era a porte chiuse, e da lì con il mio primo assist ho iniziato a trovare fiducia e a giocare regolarmente. Perché la Juve Stabia? Sapevo che mi voleva, era qualcosa che andava avanti da tempo ma il mio obiettivo inizialmente era quello di giocarmi le mie carte a Firenze. Poi, parlando con il mio agente e i direttori, ho capito che non avrei avuto spazio in prima squadra in viola e dunque con gioia ho accettato la proposta della Juve Stabia: quella di venire a giocare qui è una scelta che rifarei un altro milione di volte".

