Fortini esalta Comuzzo: "Mai visto un lavoratore come lui: è un esempio"

vedi letture

Parlando in esclusiva a FirenzeViola.it, Nicolò Fortini ha commentato anche la stagione dell'amico ed ex compagno di squadra in Primavera Pietro Comuzzo: "Pietro ha un solo anno più di me ma lo ritengo un grandissimo esempio per quella che è la mia professione. Non ho mai visto un lavoratore come lui e infatti ho sempre cercato, stando a contatto con lui, di cogliere tutti i suoi insegnamenti sulla mentalità e la voglia da mostrare in campo. Non mi ha stupito il livello che ha raggiunto. Spendo volentieri alcune parole per Caprini, che è uno dei miei migliori amici, e per Rubino: mi ha fatto davvero piacere vederli esordire in Serie A".