Fortini e i suoi miti: dall'importanza della figura del padre a... Jannik Sinner

Il terzino sinistro della Juve Stabia ma di proprietà della Fiorentina Nicolò Fortini, in esclusiva a FirenzeViola.it, ha parlato di quelli che sono i suoi miti, iniziando dall'importanza della figura del padre, anch'egli ex difensore: "Per me è stata ed è tuttora la persona più importante per me. Nella vita come nello sport. Magari da piccolo volevo fare più le cose di testa mia e non volevo dargli ascolto ma poi, crescendo, ho capito che i miei genitori hanno fatto davvero tutto per me. Adesso ogni cosa che mi dice mio padre, la prendo come se me l'avesse detta Guardiola. Altri idoli? Tutti i giorni almeno un'ora guardo il tennis sul cellulare. Non è un caso che il mio idolo assoluto al momento sia Yannik Sinner: un grandissimo. Nel calcio guardo molti video di James del Chelsea. Ho una passione anche per Leao. Poster in cameretta? Eden Hazard. Sa, ho cominciato giocando attaccante quindi lui mi ispirava particolarmente. Ma ero appassionato anche di Neymar".

