FORMAZIONI UFFICIALI, CI SONO NICO E BELOTTI DAL 1'. OUT BELTRAN

© foto di Federico De Luca

In una cornice un po’ insolita, all'interno di un Franchi semi-deserto, sta per avere il via il match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Fiorentina e Maccabi Haifa. Il calcio d’inizio è alle ore 18:45. Mister Niccolini, che sostituirà lo squalificato Vincenzo Italiano, riparte dal 3-4 maturato sul finale di gara della Boszik Arena. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, M.Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti. A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Kayode, Dodò, Comuzzo, Parisi, M.Lopez, Arthur, Duncan, Infantino, Beltran, Ikonè, Nzola. Allenatore: Daniel Niccolini.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Keouf; Faingold, Simic, Seck, Goldberg; Sundgren, Mohamed, Cornud; Podgoreanu, Pierrot, Rafaelov. A disposizione: Khalaili, Levi, Dahan, Shimol, Nitzan, Kandil, Naor, Saief, Kinda, Fucs, Gershon. Allenatore: Messay Dego.