FORM. UFFICIALI, TORNA CABRAL DAL 1'. IN DIFESA CI SONO QUARTA E IGOR

© foto di Federico De Luca 2023

Alle 18, allo stadio Arechi di Salerno, torna in campo la Fiorentina. Lo farà contro la Salernitana dell'ex viola Paulo Sousa, in una sfida che per gli uomini di Italiano vale la rincorsa all'ottavo posto in solitaria, occupato adesso a pari merito insieme al Bologna, mentre per i campani significa proseguire la propria corsa alla permanenza in Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Bradaric; Botheim, Dia. Allenatore: Sousa (squalificato).

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Ikonè. Allenatore: Italiano. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Kayode, Bianco, Duncan, Bonaventura, Kouame, Saponara, Brekalo, Sottil, Jovic.