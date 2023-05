FORM. UFFICIALI, SORPRESA BREKALO IN ATTACCO, DENTRO CASTROVILLI, IGOR CON MILENKOVIC

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Alle 21:00 va in scena l'attesissima partita di Conference League tra Fiorentina e Basilea, match valido per la semifinale di ritorno. La squadra viola cerca la rimonta per volare in finale. Per la squadra di Italiano le motivazioni sono altissime, difatti il mister schiera i fedelissimi. Non figurano nemmeno in panchina Terzic, Bianco e Vannucchi. Queste le formazioni ufficiali della gara.

BASILEA (3-4-3): 1 Hitz; 5 Lang, 15 Nuhu, 21 Pelmard; 27 Ndoye, 34 Xhaka, 23 Burger; 33 Calafiori; 8 Diouf, 9 Amdouni, 10 Augustin.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat; Brekalo; Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

A disposizione: 1 Cerofolini, 23 Venuti, 16 Ranieri, 32 Duncan, 72 Barak, 38 Mandragora, 8 Saponara, 11 Ikone, 99 Kouame, 7 Jovic.