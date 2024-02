FORM. UFFICIALI, OUT NICO. BELTRAN E SOTTIL A SUPPORTO DI NZOLA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviato il calciomercato per la Fiorentina è già tempo di tornare in campo e al Via del Mare si prospetta una partita risolutrice per due squadre ancora a caccia della prima vittoria in campionato in questo 2024. Per i padroni di casa un punto nelle ultime 6 partite e ultima vittoria datata 16 dicembre scorso. Per la Fiorentina, invece, un solo punto, contro l'Udinese, in questo nuovo anno. Nel Lecce Krstovic vince il ballottaggio con Piccoli, mentre Italiano rinuncia ancora a Nico Gonzalez e opta per Beltran e Sottil a supporto di Nzola dal primo minuto. Queste le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. A disp.: Brancolini, Samooja, Dorgu, Venuti, Touba, Berisha, Gonzalez, Rafia, Piccoli, Pierotti, Sansone, Burnete. All.: Roberto D'Aversa.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; M.Lopez, Duncan; Beltran, Bonaventura, Sottil; Nzola. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Kayode, Milenkovic, Comuzzo, Parisi, Infantino, Mandragora, Barak, Ikoné, Gonzalez, Belotti. All.: Vincenzo Italiano.