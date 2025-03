Fiorentina U18 ko al Viareggio. Capparella mastica amaro, Commisso torna a parlare

Durerà oltre 33 anni il digiuno della Fiorentina al Torneo di Viareggio. L'ultimo sigillo risale infatti al 1992 e resterà quello almeno per un altra stagione, visto che oggi l'Under 18 viola è uscita sconfitta dalla finale contro il Genoa. E non nasconde tutta la sua amarezza il tecnico Marco Capparella, non riuscito a interrompere questa lunga assenza di vittorie viola alla Coppa Carnevale, che per altro oggi poteva essere portata a casa di fronte agli occhi di Rocco Commisso.

Il presidente della Fiorentina era allo Stadio dei Pini e ha anche preso la parola di fronte alla stampa presente, difendendo un'altra volta ancora l'operato di Palladino e spendendo frasi d'elogio per Kean, match winner ieri contro l'Atalanta. Mentre in esclusiva ai nostro microfoni è stato interpellato anche Massimiliano Maddaloni, tecnico che vinse un Viareggio con la Juventus e che ha espresso il proprio favore nei confronti della società viola e di Palladino.