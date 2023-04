FIORENTINA-SAMPDORIA 5-0, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

19.58 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta. Su Firenzeviola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

19.55 - Tanta Fiorentina e Sampdoria inesistente, finisce come meglio non poteva la partita per la squadra di Italiano che torna a vincere in campionato dopo le gioie di coppa. Un 5-0 senza appello e tre punti portati a casa per sperare nell'ottavo posto in classifica.

90' - FINISCE QUI! SENZA RECUPERO, LA FIORENTINA VINCE 5-0 E TORNA ALLA VITTORIA IN CAMPIONATO!

89' - Terzic inizia l'azione e la finisce, sfrutta un dribbling di Jovic in area e di punta segna il gol del 5-0. Esultanza rabbiosa che gli porta anche un giallo, mostra i muscoli togliendosi la maglietta. Singolare per un gol del 5-0, sicuramente liberatorio per il terzino viola.

89' - GOL ANCHE DI TERZIC CHE SI TOGLIE LA MAGLIETTA: 5-0 FIORENTINA!

87' - Cambio per la Fiorentina: esce Biraghi ed entra Terzic.

85' - Anche Ranieri va vicino al gol su colpo di testa da corner. Murillo blocca la conclusione.

84' - Ormai è un tiro a segno, ci prova anche Saponara ma si oppone ancora Ravaglia.

84' - Bianco anticipato di un soffio da Ravaglia su un bel lancio dalle retrovie. Fiorentina ancora vicina al 5-0.

82' - Jovic! Prova a timbrare il cartellino anche lui, ma col mancino trova l'opposizione di Ravaglia.

81' - Giallo per Kouame che salta e prende Amione. Severo qui l'arbitro che punisce un intervento involontario di Kouame.

80' - Bianco fermato a porta vuota, anche se è stato ravvisato un fuorigioco di Kouame sull'assist. Nulla di fatto per la Fiorentina.

78' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Saponara e Bianco, fuori Sottil e Castrovilli.

76' - Amrabat strappa a centrocampo e serve Kouame che a tu per tu con Ravaglia non sbaglia: 4-0 Fiorentina e titoli di coda sulla partita.

76' - POKER DI KOUAME! 4-0 FIORENTINA!

73' - Triplo cambio per la Sampdoria: escono Djuricic, Gabbiadini e Lammers, entrano Sabiri, Cuisance e Jesè.

73' - Duncan! Calcia con il destro da buona posizione ma trova l'opposizione di Ravaglia. C'era comunque un fuorigioco.

70' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Nico Gonzalez e Dodo tra gli applausi, entrano Kouame e Venuti.

68' - Ancora avanti la Fiorentina con Castrovilli che prova a calciare in area ma viene fermato in corner.

65' - Secondo assist di Jovic che lavora un pallone e lo passa a Duncan al limite dell'area: il centrocampista viola si libera sul sinistro e calcia. Deviazione e palla ancora in rete: la Fiorentina la chiude così!

65' - ALTRO GOL DELLA FIORENTINA! DUNCAN FA 3-0!

64' - Lungo check del VAR su una possibile posizione di fuorigioco, alla fine però viene convalidato il gol: confermato il doppio vantagio viola.

62' - Jovic prima non colpisce un pallone da due passi, poi però non molla e da terra riesce ad appoggiare a Dodo che di sinistro calcia di prima: deviazione di Amione e palla in rete. Fiorentina sul 2-0!

62' - GOOOOOOLLL!!! GOOOLLL!! RADDOPPIA DODO!!

60' - Subito un giallo per Murillo che ferma con la mano un'azione di Nico Gonzalez.

59' - Cambio nella Sampdoria: fuori Oikonomou, dentro Murillo.

58' - Duncan spara in curva un mancino dal limite sugli sviluppi di un corner.

55' - Fiorentina che riesce a spingere con più continuità in questo secondo tempo. Anche Jovic entrato di più nel gioco dei viola.

52' - Nico! Prova a piazzarla col sinistro l'attaccante argentino, servito da Duncan. Blocca a terra Ravaglia.

50' - Ha iniziato meglio rispetto al primo tempo la Fiorentina che ha già creato un paio di occasioni pericolose, purtroppo non sfruttate a dovere. Castrovilli spesso al centro delle azioni viola.

48' - Bella sgassata di Dodo che parte dalla difesa e arriva fino al limite dell'area destra: il suo cross basso però non trova di poco Castrovilli.

45' - SI RIPARTE AL FRANCHI! Nessun cambio ulteriore per i due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +5' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0, ha segnato Castrovilli.

45' +4' - Prova a rispondere subito la Sampdoria con Oikonomou che impatta di testa su una punizione. Palla fuori e sospiro di sollievo per Cerofolini.

45' +2' - Dagli sviluppi di un corner, Biraghi pesca Castrovilli al limite dell'area con un lob che il numero 10 impatta perfettamente con un destro al volo: palla che passa sotto le gambe di qualche avversario, sbatte sul palo e poi si insacca in porta. Fiorentina in vantaggio allo scadere del primo tempo!

45' +2' - GOOOOOOLLL!!! GOOOOLLL!! LA SBLOCCA CASTROVILLI CON UNA PERLA!

45' +2' - Nico! Bel tiro a giro dal limite che trova però l'opposizione di Oikonomou con la testa, altrimenti pareva verso lo specchio della porta.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

42' - Castrovilli! L'occasione migliore del match sui piedi del 10, che calcia da dentro l'area con il mancino: dopo una deviazione Ravaglia riesce a salvare i suoi con un'ottima risposta.

41' - Jovic si libera molto bene in area ma poi prova un cross da posizione defilata. La Fiorentina però sembra davvero voler provare finalmente ad attaccare.

40' - Dopo 40 minuti si fa vedere anche Nico Gonzalez che prova una girata dal limite spedendo però alto.

39' - Cross di Biraghi leggermente troppo lungo per Jovic che si era liberato in area.

38' - Dodo per ora sembra ristabilito e questa è la notizia migliore.

36' - Castrovilli! Stavolta il tiro è in porta, para Ravaglia ma almeno la Fiorentina potrebbe essersi svegliata.

36' - Palla che esce di nuovo di pochissimo su un tiro-cross di Sottil.

35' - Duncan! Prima occasione degna di questo nome per la Fiorentina, con il centrocampista che non trova la porta di poco su una sponda di Jovic.

34' - Ora il problema muscolare lo soffre Dodo che si ferma su uno scatto. Apprensione per il terzino brasiliano che torna in campo zoppicando.

33' - Primo cambio obbligato per Stankovic: finisce qui la partita di Leris, comincia quella di Djuricic.

32' - Altri problemi per Leris che continua a soffrire problemi alla spalla e alla coscia. Difficile che possa continuare la sua partita.

29' - Biraghi spara in curva con il destro dal limite. Difficile commentare questa prima mezz'ora della squadra di Italiano.

28' - Si salva la Fiorentina! Augello prova un tiro-cross con Cerofolini che tocca e Biraghi che salva sulla linea rinviando. Altro brivido per la Fiorentina che ancora deve scendere in campo.

26' - Leris in difficoltà, per ora rientra in campo ma si scalda Djuricic.

24' - Continuano i ritmi soporiferi al Franchi. Altra botta presa da un giocatore della Sampdoria, questa volta Leris che cade male su una spalla e resta a terra.

20' - Castrovilli prova a servire Jovic in area col tacco ma non colpisce il pallone. Primi venti minuti veramente poco piacevoli da parte della Fiorentina.

16' - Prova a rispondere la Fiorentina con Sottil che però strozza il destro dal limite. Palla sul fondo.

16' - Leris! Para Cerofolini su un destro da posizione defilata di Leris: il portiere viola è attento e blocca in due tempi. Ma decisamente meglio la Samp in questi primi quindici minuti.

15' - Fiorentina che ancora deve cominciare a macinare gioco. La Sampdoria fin qui sta coprendo bene tutti gli spazi.

12' - Lammers! Prima occasione monumentale per la Sampdoria con la difesa viola che si addormenta e il calciatore blucerchiato che calcia altissimo da ottima posizione in area. Si salva la Fiorentina.

11' - Sugli sviluppi del corner Castrovilli spara altissimo con un tiro dal limite.

10' - Si accende per la prima volta Sottil che mette in mezzo un cross basso per Duncan, allontanato in corner.

8' - Le emozioni non pullulano al Franchi, con la Fiorentina che è partita a ritmi piuttosto bassi e la Sampdoria che certo non si scopre.

6' - Si ferma subito Rincon che prende una ginocchiata sulla coscia da Nico Gonzalez: il centrocampista blucerchiato deve uscire qualche secondo prima di poter continuare.

3' - Punizione calciata male da Augello dalla trequarti: il pallone termina sul fondo e non trova nessun giocatore blucerchiato al centro dell'area.

1' - Prima azione costruita da Castrovilli che in mezzo a due riesce a servire Sottil, pescato però in fuorigioco. L'indicazione però è che Sottil gioca a sinistra e Nico Gonzalez a destra.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Sampdoria, quest'oggi in divisa gialla. Fiorentina in viola.

La Fiorentina non vuole mollare e in campionato ha l'occasione di ripartire dopo la sconfitta di Monza. Al Franchi arriva la Sampdoria già virtualmente retrocessa, per i viola la partita di oggi può voler dire puntare ancora almeno all'ottavo posto oppure dire addio definitivamente alle ambizioni in campionato dopo aver però guadagnato già una finale di Coppa Italia. Italiano continua a dover gestire le forze in vista dell'impegno infrasettimanale contro la Salernitana: oggi tre punti sarebbero la risposta migliore a chi comincia ad insinuare un calo fisico dei viola. Firenzeviola.it vi racconterà tutte le emozioni della sfida che partirà alle 18: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Sottil. Allenatore. Italiano.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Ravaglia; Amione, Gunter, Oikonomou; Augello, Winks, Rincon, Leris, Zanoli; Lammers; Gabbiadini. Allenatore. Stankovic.