FIORENTINA, Programma odierno: rifiniture e conferenze

Meno uno alla sfida di ritorno col Maccabi Haifa, con la Fiorentina che si gioca l'accesso ai quarti di Conference League per il secondo anno consecutivo. Oggi è prevista la consueta giornata di vigilia: alle 11 ci sarà l'allenamento di rifinitura al Viola Park (una parte della seduta sarà aperta ai media); a seguire, la conferenza stampa di Vincenzo Italiano e di un altro calciatore, sempre al Viola Park per le 14.30.

Il Maccabi Haifa invece si allenerà alle 11 in Israele, prima di partire per l'Italia e svolgere la consueta conferenza stampa di tecnico e un giocatore al Franchi per le 19.45. FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola seguiranno come sempre l'andamento degli eventi, che verranno raccontati sulle nostre pagine e le nostre frequenze.