FIORENTINA, Partenza alle 15.30, Italiano non parla

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina si è allenata in mattinata al Viola Park e tra meno di un'ora, alle 15.30, partirà in treno per Torino dove domani sarà di scena all'Allianz Stadium. A differenza di Allegri, però, Vincenzo Italiano non presenterà l'attesa sfida contro la Juventus visto che ha parlato mercoledì dopo la Coppa Italia e in questo mese tornerà a farlo ogni tre giorni per via della Conference.