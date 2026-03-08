Fiorentina-Parma, coreografia e cori della Fiesole in ricordo di Astori

Fiorentina-Parma, coreografia e cori della Fiesole in ricordo di AstoriFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:03Notizie di FV
di Redazione FV

A pochi istanti dal fischio d'inizio del match tra Fiorentina e Parma allo Stadio Artemio Franchi, è apparsa in Curva Fiesole una coreografia dei tifosi viola in memoria di Davide Astori, capitano del club gigliato scomparso tragicamente a Udine il 4 marzo 2018. In questi giorni (a 8 anni dalla sua scomparsa) e in particolare nella gara di lunedì scorso proprio in Firuli contro l'Udinese, era stato già ricordato dalle due squadre l'ex capitano viola. Per lui oltre a una coreografia con il suo nome anche diversi cori intonati da tutto lo stadio.