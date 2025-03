Fiorentina-Panathinaikos, il possibile undici: De Gea, Cataldi e Gud tra le novità

Raffaele Palladino vuole pensarci bene ma giovedì non può sbagliare formazione e dovrà mandare in campo quella più in forma. La prima novità potrebbe essere in porta dove una settimana di critiche e polemiche potrebbero averlo convinto ad affidare la saracinesca a De Gea comunque più sereno di un Terracciano entrato nell'occhio del ciclone. Ipotizzando la conferma del modulo 3-5-2, in difesa Pongracic potrebbe riprendere la maglia da titolare lasciata a Moreno all'andata, con Comuzzo e Ranieri ai fianchi; a centrocampo Cataldi parte dal 1' al posto di Richardson che era stato il titolare ad Atene, con Fagioli e Mandragora visto che Adli e Folorunsho rientrano ora dall'infortunio ma pronti ad entrare in corsa o in caso di modulo diverso.

Dodo e Gosens padroni delle fasce. Davanti inamovibile Kean con Gudmundsson in vantaggio su Beltran.