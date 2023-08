FIORENTINA-OFI CRETA, FINISCE 1-1: RIVIVI IL LIVE DI FV

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

90' - Dopo un minuto di recupero l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Peccato per il pareggio finale che ha macchiato l'ultima amichevole viola che era stata dominata dalla Fiorentina. La nostra cronaca finisce qua.

89' - PAREGGIO DELL'OFI con Phellype.

86' - Brivido per la Fiorentina, con Phellype che prova a sorprendere Terracciano ma è Quarta a sbrogliare.

80' - Altri due cambi per i viola: dentro Denes e Sabiri, fuori Kokorin e Arthur. Bonaventura lascia spazio al marocchino e arretra la sua posizione al posto del brasiliano uscito.

79' - Bella azione manovrata da Nzola che smista il pallone, arriva Dodo al tiro ma la palla è sull'esterno.

78' - Cambio viola: entra Amatucci al posto di Mandragora.

75' - Fiorentina ancora pericolosa con Bonaventura ma Mandas gli nega ancora il gol, in una specie di duello che per ora vede vincere il portiere.

74' - Ancora due cambi per l'Ofi Creta.

73' - Bella giocata di Dodo che pesca Bonaventura, il viola tira in porta ma Mandas salva ancora la porta.

71' -Ofi Creta pericoloso con Mosquera e Phellype, poi allontana Milenkovic che fa partire il contropiede

67' - Cooling break per le due squadre!

66' - Ci prova Bonaventura di destro, ma è bravo Mandas a impedire al centrocampista viola di siglare il raddoppio

65' - Tre cambi per l'Ofi Creta: fuori Dicko, Bakic e Toral, centro Mosquera, Phellype e Riera.

63' - Ci prova anche Dodo ma la palla finisce alta.

57' - OCCASIONISSIMA VIOLA! Kokorin vicino al raddoppio con la palla che dà quasi l'illusione del gol. Azione creata da Bonaventura che crossa dal fondo al centro, il tiro di Nzola è ribattuto e Kokorin scaglia la palla di poco fuori. Ora è dominio viola!

52' - OCCASIONISSIMA VIOLA! Kokorin dalla destra serve ottimamente Nzola che di testa manca di poco la porta.

49' - L'Ofi Creta prova a tenere il pallino del gioco poi in un rinvio sbagliato rischia di innescare Brekalo ma la difesa si salva in qualche modo.

47' - Prova subito ad involarsi in porta Nzola ma l'arbitro fischia il fuorigioco

46' - La ripresa inizia con un cambio: fuori Sottil, dentro Nzola. Con Kokorin che si sposta sulla destra

---------------------------------------------

45' - FINE DEL PRIMO TEMPO: 1-0 PER LA FIORENTINA

41' - Bello lo scambio in velocità tra Brekalo e Kokorin che poi serve Sottil ma il suo tiro non è preciso.

39' - Azione manovrata con Sottil che tira in porta ma c'è la sfortunata deviazione di Brekalo con rimessa dal fondo dell'Ofi.

37' - OCCASIONISSIMA VIOLA! Bolide di Arthur che manca di poco lo specchio della porta, con la palla che sfiora la traversa.

35' - GOOOOL GOOOL GOOOL DI KOKORIN!! Il russo concede il bis anche stasera, dopo il gol contro il Sestri Levante, ben imbeccato da Sottil.

30' - Gioco fermo per qualche minuto per un colpo al costato preso da Sottil.

26' - OCCASIONE VIOLA! Nuovo calcio di punizione da buona posizione, se ne incarica Sottil che tira bene in porta, ma il portiere è bravo a bloccare la palla che si stava insaccando in rete sotto la traversa.

22' - La Fiorentina prova a ributtarsi in avanti, con Bonaventura che tenta il tiro dalla distanza, da dietro, ma la traiettoria è larga.

21' - Dicko prova ad impensierire la Fiorentina di testa in anticipo sui difensori viola, ma è ben appostato Terracciano

18' - PALO VIOLA! Bonaventura si disimpegna in mezzo a due avversari e serve in velocità Brekalo che si inserisce bene e tira ma il pallone colpisce il palo!

14' - E' Mandragora ad incaricarsi della punizione guadagnata da Sottil e il tiro sfiora il palo alla sinistra del portiere.

13' - Brekalo serve Bonaventura che imbecca Sottil, bravo a tenere palla ma poi si deve arrendere al fallo dell'avversario e ne nasce una punizione da buona posizione.

10' - Bakic ferma con un pestone Arthur che accusa il colpo alla caviglia.

4'- Affondo del numero 11 dell'Ofi, Dicko, che tira nonostante la guardia di Quarta ma non trova la porta.

1' - FISCHIO D'INIZIO! Al via la partita tra Fiorentina e Ofi Creta

Prima della gara c'è stato il saluto ai nuovi acquisti. Lo speaker ha infatti chiamato a sfilare e raccogliere l'applauso Sabiri, Parisi, Arthur, Infantino, Mina, Christensen, Nzola e Beltran, ovviamente il più applaudito.

Alle 20 fischio d'inizio per Fiorentina-Ofi Creta ultima amichevole dei viola prima dell'esordio in campionato, il 19 agosto con il Genoa. Su Firenzeviola potrete seguire la diretta testuale della partita, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Prove generali dunque per il campionato, con Italiano che si affida all'inedito tridente Sottil-Kokorin-Brekalo. Ikoné non parte neanche dalla panchina per un fastidio all'anca sinistra. Tra le fila avversarie gioca l'ex viola Bakic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Sottil, Bonaventura, Brekalo; Kokorin. A disp. Martinelli, Amatucci, Amrabat, Jovic, Comuzzo, Denes, Duncan, Nzola, Gonzalez, Leonardelli, Infantino, Kayode, Kouame, Ranieri, Sabiri. All. Italiano

OFI CRETA: Mandas, Larsson, Gallegos, Dicko, Vouros, Karo, Toral, Thorarinsson, Lampropoulos, Mellado, Bakic. All. Valdas