FIORENTINA-MILAN, Al 45' è 0-0 ma tante occasioni

NOTIZIE DI FV FIO-MIL 0-1, MILENKOVIC SCIVOLA E LOFTUS-CHEEK SEGNA Pronti via e dopo 2' dall'inizio del secondo tempo il Milan passa in vantaggio. Voragine in difesa per la Fiorentina con Leao che da posizione defilata mette in area un pallone basso di tacco. Milenkovic è in vantaggio su Loftus-Cheek ma scivola... Pronti via e dopo 2' dall'inizio del secondo tempo il Milan passa in vantaggio. Voragine in difesa per la Fiorentina con Leao che da posizione defilata mette in area un pallone basso di tacco. Milenkovic è in vantaggio su Loftus-Cheek ma scivola... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi