FIORENTINA-MACCABI, Al 45' è 0-0: un solo brivido

Primo tempo con pochissime emozioni all'Artemio Franchi per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Fiorentina e Maccabi Haifa. Le uniche emozioni per la Viola sono targate Barak con un paio di azioni pericolose in area a cui si è aggiunto un tiro dalla distanza di Mandragora.

Anche dall'altra parte sono pochissime le occasioni, con l'unico brivido per la Fiorentina costituito da Podgoreanu che aveva realizzato una rete viziata però da un'evidente posizione di fuorigioco sulla conclusione precedente. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-0, un punteggio che attualmente qualificherebbe la Fiorentina ai quarti di finale della competizione.