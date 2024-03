FIORENTINA IN TV, Dove vedere la partita contro il Maccabi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo la due giorni di Champions e l'impegno dell'Atalanta in Europa League, oggi in campo le altre italiane. Roma e Milan sono impegnate in Europa League, giallorossi con il Brighton alle 18.45, rossoneri contro lo Slavia Praga (anche in chiaro) alle 21.00. Sempre alle 21 gioca anche la Fiorentina a Budapest contro il Maccabi Haifa. Questa la programmazione televisiva delle partite, con la squadra viola che non sarà in chiaro bensì visibile su DAZN e Sky Sport oltre alla consueta radiocronaca su Radio Firenzeviola.

18.45 Roma-Brighton (Europa League) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

21.00 Milan-Slavia Praga (Europa League) - DAZN, TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

21.00 Maccabi Haifa-Fiorentina (Conference League) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT