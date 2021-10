INDISCREZIONI DI FV IND.FV, CASTRO È A FIRENZE: ORA RIPOSO. E I GENITORI... È tornato da poche ore a Firenze il centrocampista viola Gaetano Castrovilli: il numero 10 della Fiorentina, che ha passato gli ultimi giorni assieme alla compagna (e futura moglie) Rachele presso l’ospedale di Genova, è rimasto in osservazione per tutto... È tornato da poche ore a Firenze il centrocampista viola Gaetano Castrovilli: il numero 10 della Fiorentina, che ha passato gli ultimi giorni assieme alla compagna (e futura moglie) Rachele presso l’ospedale di Genova, è rimasto in osservazione per tutto... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA ODIERNO IN CASA VIOLA Sgambata mattutina per la Fiorentina al centro sportivo Astori, coi viola che questa sera alle ore 18 affronteranno il Napoli nella 7a giornata del girone d'andata del campionato di Serie A. Al termine del match, rompete le righe per 48 ore per tutto il gruppo viola, nel... Sgambata mattutina per la Fiorentina al centro sportivo Astori, coi viola che questa sera alle ore 18 affronteranno il Napoli nella 7a giornata del girone d'andata del campionato di Serie A. Al termine del match, rompete le righe per 48 ore per tutto il gruppo viola, nel... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 ottobre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi