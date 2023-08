FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo l'ottimo esordio in campionato, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tempo di scendere nuovamente in campo. Appuntamento questa sera alle ore 19 presso l'Allianz Stadion di Vienna per l'importantissima gara valevole per l'andata dei play off di Conference League contro il Rapid Vienna.