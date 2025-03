Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: rifinitura al Viola Park

vedi letture

Giornata di vigilia oggi per la Fiorentina che nel pomeriggio si allenerà al Viola Park per l'ultima volta prima di scendere in campo domani alle ore 15 contro l'Atalanta. La squadra di Palladino - come ammesso dallo stesso tecnico - finirà oggi il lavoro soprattutto offensivo in vista dell'Atalanta, potendo contare su praticamente tutti a disposizione eccetto Colpani.

Per quanto riguarda le altre "Fiorentine", alle ore 15 scenderanno in campo sia l'Under 18 di mister Capparella contro il Sassuolo per la semifinale della Viareggio Cup, sia la Fiorentina femminile di De La Fuente, alla ricerca di un posto in Europa contro la Roma a soli tre punti di distanza. Sarà dunque un pomeriggio tutto da vivere.