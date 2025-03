Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: giornata libera

La Fiorentina si riposa e si gode la vittoria contro il Lecce arrivata ieri sera al Franchi per spazzare via un po' di nuvole sulla squadra di Palladino. Il tecnico viola con il suo staff ha scelto di concedere una giornata di riposo ai suoi ragazzi che torneranno ad allenarsi nella giornata di domani per preparare la sfida di Conference League ad Atene, contro il Panathinaikos.