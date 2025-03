Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park

La Fiorentina prosegue la sua preparazione in vista della partita di giovedì sera contro il Panathinaikos, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La squadra agli ordini di Raffaele Palladino si ritrova oggi nella tarda mattinata per la seduta giornaliera, sperando di poter ritrovare nelle migliori condizioni i due acciaccati Adli e Folorunsho, in recupero già da qualche giorno e candidati a un posto almeno nei convocati giovedì. Poi c'è da prendere una decisione su chi giocherà in porta al Franchi.