FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Metabolizzata la settima vittoria in campionato, la squadra di Raffaele Palladino, prima del big match in programma domenica prossima contro l’Inter, dovrà fare i conti con un’altra competizione, dove sarà chiamata a dare una risposta dopo l’ultimo KO. Dopo la sconfitta contro l’Apoel, infatti, i viola si alleneranno oggi al Viola Park alle 11:00 per preparare al meglio il match, di cui è già antivigilia: quello contro il Pafos.