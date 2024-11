FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non c'è tempo per fermarsi per la Fiorentina, che dopo la sosta ha ripreso da dove aveva lasciato, e cioè con un'altra vittoria ai danni del Como. All'indomani del successo per 2-0 al Sinigaglia, la squadra di Palladino torna subito in campo al Viola Park per una seduta d'allenamento alle 11, iniziando a concentrarsi sul match di Conference League contro il Pafos.