FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la pausa nazionali oggi la Fiorentina tornerà in campo. I ragazzi di Palladino affronteranno, in un match valevole per la 13° giornata di Serie A, il Como di Cesc Fabregas. Calcio d'inizio alle ore 15:00 presso lo stadio Sinigaglia. Il match sarà visibile su DAZN. Su Radio FirenzeViola la radiocronaca della gara dallo stadio con il nostro inviato, mentre su FirenzeViola.it la diretta testuale della partita.