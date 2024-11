FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Secondo giorno di allenamaento al Viola Park per la Fiorentina dopo la settimana di sosta concessa da Raffaele Palladino ai suoi ragazzi. Ieri, alle ore 15:00, Biraghi e compagni sono tornati per la prima volta a calcare i campi del Rocco B. Commisso Trainig Center, e oggi scenderanno di nuovo in campo a Bagno a Ripoli per preparare la sfida, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00 contro il Como.