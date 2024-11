FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Dopo la settimana di riposo concessa da Raffaele Palladino ai suoi ragazzi come premio per gli ottimi risultati ottenuti nell'ultimo periodo, oggi, lunedì 18 novembre, la Fiorentina torna ad allenarsi al Viola Park alle ore 15:00. Biraghi e compagni si ritroveranno a Bagno a Ripoli per iniziare a preparare la trasferta di Como in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00. Dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali saranno presenti solamente Kean e Comuzzo.