FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina continua a godersi i suoi giorni di riposo, concessi da Raffaele Palladino dopo la vittoria col Verona e con l'avvento della sosta. Visto il periodo più che splendido, con sei vittorie di fila arrivate in campionato, il tecnico ha deciso di concedere alla squadra ben sette giorni liberi, un'intera settimana senza allenamenti che riprenderanno solo da lunedì. Restano quindi due giornate piene (compreso oggi) libere per la squadra viola, che si ritroverà all'inizio della nuova settimana per tornare al lavoro verso la trasferta di Como.