FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

© foto di Federico De Luca

Prosegue la preparazione al Viola Park per la squadra di Palladino, che domenica affronterà il Lecce in trasferta. Sono rientrati tutti i nazionali, tra cui Gosens, Comuzzo e Bove. L'unico dubbio in vista del match al Via del Mare rimane Marin Pongracic. Il difensore croato sta ancora recuperando da un problema al flessore della coscia sinistra e rischia di non essere disponibile per la partita contro la sua ex squadra.