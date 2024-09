FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Prosegue l'avvicinamento alla gara con l'Empoli in casa Fiorentina, oggi al lavoro per l'ultima volta prima della rifinitura di domani verso la gara di domenica alle 18. L'allenamento odierno è in programma alle 16:30 al Viola Park, prima che domani venga osservata la consueta rifinitura pre partita in vista del derby.