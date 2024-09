FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Primi tre punti stagionali per la Fiorentina che ieri al Franchi è riuscita a battere 2-1 in rimonta la Lazio grazie alla doppietta su rigore di Albert Gudmundsson. Dopo la vittoria contro i capitolini Raffaele Palladino concede una giornata di riposo ai suoi ragazzi, poi da domani sui campi del Viola Park il tecnico campano inizierà a preparare il derby toscano contro l'Empoli in programma domenica alle 18:00 al Castellani.