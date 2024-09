In casa Fiorentina è giornata di vigilia del match contro la Lazio. Domenica alle 12:30 i viola affronteranno i biancocelesti cercando i primi tre punti dell'anno. Per questo motivo Palladino ha radunato i suoi questa mattina al Viola Park per svolgere l'ultima seduta di allenamento, in programma alle 12:00, prima della gara.