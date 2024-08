FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo 24 ore frenetiche vissute per il calciomercato, la Fiorentina oggi al Viola Park farà la rifinitura in vista della partita di domani contro il Monza, valevole per la terza giornata di campionato. Primo allenamento con la squadra per i due ultimi acquisti Edoardo Bove e Danilo Cataldi. In giornata atteso anche l'arrivo di Robin Gosens.