FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Digerito il pareggio amaro in casa contro il Venezia, il gruppo viola non può affatto rilassarsi. Tra una notizia di mercato e l’altra, i giocatori, sotto gli ordini di Raffaele Palladino, dovranno prepararsi al meglio per il prossimo impegno ufficiale: la sfida da dentro o fuori contro il Puskás Akadémia, in programma giovedì alle 21:00, valida per l’accesso al girone unico della nuova Conference League.