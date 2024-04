FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

Il giorno dopo Juventus-Fiorentina, la squadra di Vincenzo Italiano torna subito in campo: c'è da preparare la delicata trasferta in terra Ceca di giovedì, quando la Fiorentina giocherà l'andata dei quarti di Conference contro il Viktoria Plzen. Per questo tutti in campo oggi dalle 15 al Viola Park, in una seduta che servirà anche a capire lo stato di forma dei calciatori più impiegati nell'ultimo periodo. Su Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it segui tutta la giornata e le novità in casa Fiorentina!