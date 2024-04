NOTIZIE DI FV VIDEO, FIORENTINA-TORINO 5-3 D.C.R: RIVIVI GLI HIGHLIGHTS La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa batte il Torino per 5-3 ai calci di rigore e fa sua la quinta Coppa Italia negli ultimi sei anni, raggiungendo proprio i granata in cima alla lista delle squadre più titolate con otto trofei. Decisivi, nel corso dei 120... La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa batte il Torino per 5-3 ai calci di rigore e fa sua la quinta Coppa Italia negli ultimi sei anni, raggiungendo proprio i granata in cima alla lista delle squadre più titolate con otto trofei. Decisivi, nel corso dei 120... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi