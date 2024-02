FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

Prosegue il lavoro in casa Fiorentina in vista del lunch-match di domenica contro il Frosinone. Oggi in campo i viola per l'allenamento programmato alle 12:30, una seduta fondamentale per capire le condizioni di Arthur, in dubbio in vista di domenica, e per valutare lo stato di forma di Nico Gonzalez, che si candida per una maglia da titolare.

La seduta di oggi si svolgerà all'Artemio Franchi e sarà congiunta, insieme al Prato, con a margine una partitella contro la squadra di Serie D (QUI I DETTAGLI).