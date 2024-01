FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Prosegue la preparazione alla gara con l'Inter per la Fiorentina. L'appuntamento coi nerazzurri, freschi di successo in Supercoppa Italiana, è fissato per domenica sera al Franchi, ore 20:45. Quest'oggi, la squadra di Italiano scenderà in campo al Viola Park alle 14:30, per la consueta seduta d'allenamento.