FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Mentre le voci di mercato proseguono, la Fiorentina torna a lavorare sul campo: secondo allenamento della settimana che porterà al match contro l'Inter per i viola, che saranno impegnati oggi pomeriggio, dalle 14.30 al Viola Park. Da valutare i progressi di Nico Gonzalez, out da più di un mese, e anche a che punto è il reinserimento in rosa di Dodò. Per tutti gli aggiornamenti, di campo e mercato, seguite Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it!